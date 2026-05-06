Огонь в лесу не утихает: на Закарпатье привлекли новые силы, прокуратура открыла дело

По данным спасателей, пожар вспыхнул в лесном массиве на Мукачевщине.

По состоянию на 08:00 6 мая огонь охватил около 75 гектаров на территории Верхне-Воловецкого лесничества.

К ликвидации пожара привлечено 243 человека и 46 единиц техники, в том числе 138 спасателей ГСЧС и 36 единиц техники. На помощь также прибыли подразделения из Львовской и Ивано-Франковской областей - еще 58 спасателей и 14 единиц техники.

Кроме того, к тушению привлечены 105 работников Карпатского филиала ГП "Леса Украины" и 10 единиц техники. Планируется привлечение авиации ГСЧС.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Фото: к тушению масштабного пожара на Закарпатье привлекли спасателей еще из двух областей (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Тем временем Закарпатская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту пожара на Боржавском хребте. Правоохранители проверяют, мог ли произойти поджог или другой человеческий фактор.

По данным следствия, сообщение о возгорании поступило 5 мая около 15:30. Уже вечером площадь пожара достигла примерно 75 гектаров леса вблизи поселка Воловец.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара. Производство открыто по статье об уничтожении или повреждении объектов растительного мира, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 245 УК Украины).