Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Огонь в лесу не утихает: на Закарпатье привлекли новые силы, прокуратура открыла дело

10:32 06.05.2026 Ср
2 мин
Чрезвычайники до сих пор не могут локализовать масштабный лесной пожар
aimg Ирина Глухова
Фото: на Закарпатье вторые сутки бушует пожар в лесу (facebook.com/DsnsZakarpattya)

В Закарпатской области уже вторые сутки бушует крупный лесной пожар. К спасателям присоединились коллеги из двух других областей, а прокуратура выясняет причины возгорания в рамках уголовного дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Закарпатской области и областную прокуратуру.

Читайте также: На Закарпатье масштабный лесной пожар, к тушению привлечена авиация (фото)

По данным спасателей, пожар вспыхнул в лесном массиве на Мукачевщине.

По состоянию на 08:00 6 мая огонь охватил около 75 гектаров на территории Верхне-Воловецкого лесничества.

К ликвидации пожара привлечено 243 человека и 46 единиц техники, в том числе 138 спасателей ГСЧС и 36 единиц техники. На помощь также прибыли подразделения из Львовской и Ивано-Франковской областей - еще 58 спасателей и 14 единиц техники.

Кроме того, к тушению привлечены 105 работников Карпатского филиала ГП "Леса Украины" и 10 единиц техники. Планируется привлечение авиации ГСЧС.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Фото: к тушению масштабного пожара на Закарпатье привлекли спасателей еще из двух областей (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Тем временем Закарпатская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту пожара на Боржавском хребте. Правоохранители проверяют, мог ли произойти поджог или другой человеческий фактор.

По данным следствия, сообщение о возгорании поступило 5 мая около 15:30. Уже вечером площадь пожара достигла примерно 75 гектаров леса вблизи поселка Воловец.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара. Производство открыто по статье об уничтожении или повреждении объектов растительного мира, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 245 УК Украины).

Пожар на Закарпатье

Напомним, накануне в районе поселка Воловец на Закарпатье вспыхнул масштабный лесной пожар. Очаги возгорания фиксируются на большой площади, огонь продолжает распространяться.

К тушению сначала было привлечено 128 спасателей, 19 единиц техники и авиация. К ликвидации пожара также присоединились местные жители.

Глава ОГА заявил, что ситуация находится под его личным контролем, а причины возгорания сейчас устанавливаются.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, к работам привлекали пожарный самолет. Также он сообщил, что сегодня к тушению присоединится сводный отряд спасателей из Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Закарпатская областьГСЧСПрокуратураПожар