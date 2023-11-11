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Вогонь коригували ССО. Військові знищили ворожі РЕБи під Авдіївкою (відео)

Україна, Субота 11 листопада 2023 22:44
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Вогонь коригували ССО. Військові знищили ворожі РЕБи під Авдіївкою (відео) Фото: військові знищили ворожі РЕБи під Авдіївкою (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сили спеціальних операцій Збройних сил України під Авдіївкою скоригували вогонь по засобах радіоелектронної боротьби противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України

"Під час розвідувальних дій неподалік Авдіївки оператори 3-го полку ССО виявили та ідентифікували два засоби РЕБ противника – комплекс Р-330 "Житєль" та станцію Р-934 комплексу "Борисоглєбск-2", - повідомили військові.

За їх даними, провівши дорозвідку, воїни ССО скоригували вогонь артилерійського підрозділу Сил оборони по цілям противника.

"У результаті влучних ударів одна ціль була виведена з ладу, а інша - знищена", - додали в ССО.

Військові зауважили, що результат цієї роботи посилить спроможності Сил оборони на цьому напрямку і ворог це відчує.

Російські втрати на війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 310 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили понад 1100 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 322 літаки та 324 вертольоти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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