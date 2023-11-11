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ЗСУ знищили ще 1130 окупантів й більше 20 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Субота 11 листопада 2023 07:51
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ЗСУ знищили ще 1130 окупантів й більше 20 танків: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили ще 1130 окупантів й більше 20 танків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 10 листопада, українські військові ліквідували ще 1130 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 310 650 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 310 650 (+1130) осіб ліквідовано;
  • танків - 5342 (+25) од.;
  • бойових броньованих машин - 10041 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 7527 (+38) од.;
  • РСЗВ - 879 (+2) од.;
  • засоби ППО - 579 (+1) од.;
  • літаків - 322 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5620 (+25) од.;
  • крилаті ракети - 1559 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 (+2) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9925 (+49) од.;
  • спеціальна техніка - 1069 (+9) од.

ЗСУ знищили ще 1130 окупантів й більше 20 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 11.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни здійснили контратаку Авдіївському напрямку та відбили втрачені раніше позиції. Зокрема наші військові здійснили обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають ворогу втрат в живій силі та техніці, а також виснажують його вздовж всієї лінії фронту.

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