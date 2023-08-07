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Вогняне HIMARS-шоу. Сирський показав відео знищення позиції окупантів

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Понеділок 07 серпня 2023 21:59
Вогняне HIMARS-шоу. Сирський показав відео знищення позиції окупантів Фото: HIMARS знищив позицію росіян біля Бахмуту (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військовослужбовці продовжують знищувати ворога вздовж всієї лінії фронту. ЗСУ вдалось ударом HIMARS знищити позицію росіян.

Відео знищення окупантів показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Як розповів Сирський, на Бахмутському напрямку аеророзвідник 30-ї ОМБр з позивним "Вялий" знайшов МСТА-Б росіян. Він передав координатори оператору НIMARS.

"Один точний постріл і позиція окупантів разом з боєприпасами знищена вщент", - написав Сирський.

Ситуація у районі Бахмута Донецької області

На ранок 7 серпня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські війська намагаються атакувати та повернути втрачені позиції на кількох ділянках фронту. Атаки відбуваються в районі Старомайорського та на північ від Бахмута. Загалом, ЗСУ на даній ділянці продовжують контратакувати, проте останніми днями просування обох сторін сповільнилося, а у Кліщіївки перехопити ініціативу заважає артилерія.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку.

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