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Огненное HIMARS-шоу. Сырский показал видео уничтожение позиции оккупантов

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Понедельник 07 августа 2023 21:59
Огненное HIMARS-шоу. Сырский показал видео уничтожение позиции оккупантов Фото: HIMARS уничтожил позицию россиян у Бахмута (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать врага по всей линии фронта. ВСУ удалось ударом HIMARS уничтожить позицию россиян.

Видео уничтожения оккупантов показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Как рассказал Сырский, на Бахмутском направлении аэроразведчик 30-й ОМБр с позывным "Вялый" нашел МСТА-Б россиян. Он передал координаторы оператору НIMARS.

"Один точный выстрел и позиция оккупантов вместе с боеприпасами уничтожена до основания", - написал Сырский.

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области

Утром 7 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска пытаются атаковать и вернуть утраченные позиции на нескольких участках фронта. Атаки происходят в районе Старомайорского и севернее Бахмута. В общем, ВСУ на данном участке продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось, а у Клищиевки перехватить инициативу мешает артиллерия.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении.

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Бахмут Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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