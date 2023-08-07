Огненное HIMARS-шоу. Сырский показал видео уничтожение позиции оккупантов
Украинские военнослужащие продолжают уничтожать врага по всей линии фронта. ВСУ удалось ударом HIMARS уничтожить позицию россиян.
Видео уничтожения оккупантов показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Как рассказал Сырский, на Бахмутском направлении аэроразведчик 30-й ОМБр с позывным "Вялый" нашел МСТА-Б россиян. Он передал координаторы оператору НIMARS.
"Один точный выстрел и позиция оккупантов вместе с боеприпасами уничтожена до основания", - написал Сырский.
Ситуация в районе Бахмута Донецкой области
Утром 7 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска пытаются атаковать и вернуть утраченные позиции на нескольких участках фронта. Атаки происходят в районе Старомайорского и севернее Бахмута. В общем, ВСУ на данном участке продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось, а у Клищиевки перехватить инициативу мешает артиллерия.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.