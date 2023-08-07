Огненное HIMARS-шоу. Сырский показал видео уничтожение позиции оккупантов

Видео уничтожения оккупантов показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Как рассказал Сырский, на Бахмутском направлении аэроразведчик 30-й ОМБр с позывным "Вялый" нашел МСТА-Б россиян. Он передал координаторы оператору НIMARS.

"Один точный выстрел и позиция оккупантов вместе с боеприпасами уничтожена до основания", - написал Сырский.

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области

Утром 7 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска пытаются атаковать и вернуть утраченные позиции на нескольких участках фронта. Атаки происходят в районе Старомайорского и севернее Бахмута. В общем, ВСУ на данном участке продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось, а у Клищиевки перехватить инициативу мешает артиллерия.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении.

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