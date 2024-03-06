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У Києві ліквідували пожежу поблизу озера на Осокорках

Фото: вогнеборці ліквідували пожежу у Києві поблизу озера Тягле (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ксенія Вертебна

У Києві у Дарницькому районі поблизу озера Тягле вогнеборці ліквідували пожежу пізно ввечері у вівторок, 6 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Зазначається, що 5 березня з 16:46 до Служби порятунку стали поступати заявки про пожежу біля озера Тягле. Рятувальники на місці встановили, що сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території. 

Гасіння пожежі значно ускладнило відсутність шляхів підʼїзду для пожежної техніки. Територія була підтоплена. 

На місці події було задіяно 6 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу. Також, залучено снігоболотохід "Богун".  Крім того, тепер на місці вогняної НП чергуватимуть пожежні підрозділи та розрахунок БПЛА для моніторингу території.

Наразі там ще продовжують чергувати 2 одиниці спецтехніки ДСНС, снігоболотохід "Богун" та фахівці підрозділу БПЛА, йдеться у повідомленні.

 Фото: вогнеборці ліквідували пожежу поблизу озера Тягле (t.me/dsns_telegram) 

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва на Осокорках почалася сильна пожежа на відкритій місцевості. Рятувальники зазначили, що суха трава горить біля озера Тягле.

Однак у Державній службі з надзвичайних ситуацій сказали, що причина пожежі наразі невідома. Загоряння розпочалася на території екопарку Осокорки. Представники екопарку заявляють, що ймовірною причиною пожежі є підпал.

За словами голови Дарницької районної адміністрації Миколи Калашника, площа займання складає 500 квадратних метрів.

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КМДАКиївДСНСПожежа