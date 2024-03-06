У Києві ліквідували пожежу поблизу озера на Осокорках

Зазначається, що 5 березня з 16:46 до Служби порятунку стали поступати заявки про пожежу біля озера Тягле. Рятувальники на місці встановили, що сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території.

Гасіння пожежі значно ускладнило відсутність шляхів підʼїзду для пожежної техніки. Територія була підтоплена.

На місці події було задіяно 6 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу. Також, залучено снігоболотохід "Богун". Крім того, тепер на місці вогняної НП чергуватимуть пожежні підрозділи та розрахунок БПЛА для моніторингу території.

Наразі там ще продовжують чергувати 2 одиниці спецтехніки ДСНС, снігоболотохід "Богун" та фахівці підрозділу БПЛА, йдеться у повідомленні.