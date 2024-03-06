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В Киеве ликвидировали пожар вблизи озера на Осокорках

Фото: пожарные ликвидировали пожар в Киеве вблизи озера Тягле (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ксения Вертебная

В Киеве в Дарницком районе вблизи озера Тяглое огнеборцы ликвидировали пожар поздно вечером во вторник, 5 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

Отмечается, что 5 марта с 16.46 в Службу спасения стали поступать заявки о пожаре у озера Тяглое. Спасатели на месте установили, что произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории.

Тушение пожара значительно усложнило отсутствие путей подъезда для пожарной техники. Территория была подтоплена.

На месте происшествия были задействованы 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава. Также привлечен снегоболотоход "Богун". Кроме того, теперь на месте огненного ЧП будут дежурить пожарные подразделения и расчет БПЛА для мониторинга территории.

Там еще продолжают дежурить 2 единицы спецтехники ГСЧС, снегоболотоход "Богун" и специалисты подразделения БПЛА, говорится в сообщении.

Фото: пожарные ликвидировали пожар вблизи озера Тягле (t.me/dsns_telegram)

Напомним, в Дарницком районе Киева на Осокорках начался сильный пожар на открытой местности . Спасатели отметили, что сухая трава горит у озера Тягле.

Однако в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сказали, что причина пожара пока неизвестна. Возгорание началось на территории экопарка Осокорки. Представители экопарка заявляют, что вероятной причиной пожара является поджог.

По словам главы Дарницкой районной администрации Николая Калашника, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

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КГГАКиевГСЧСПожар