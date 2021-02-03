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Воевал против Украины: в Тернополе будут заочно судить военного командира "ЛНР"

Тернопольская область, Среда 03 февраля 2021 15:40
Воевал против Украины: в Тернополе будут заочно судить военного командира "ЛНР"
Фото: символика "ЛНР" (uadonbas.com)
Автор: Роман Тверденко

В Тернопольской области суд рассмотрит дело о жителе Луганской области. Он воевал в составе вооруженных формирований так называемой "ЛНР" против Украины.

Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

По данным следствия, весной 2014 года житель города Брянка присоединился к 15-му батальйону территориальной обороны "Брянка СССР" на неподкотрольной Украине территории. С тех пор он участвовал в боевых действиях против украинских войск.

В статусе командира формирования, боевик организовал дежурство подчиненных на наблюдательных постах, использование ими оружия, убийства, взрывы, поджоги, артиллерийские обстрелы на территории Луганской области. И сам участвовал в этих незаконных действиях.

Мужчина скрывается от украинских властей и потому его объявили в розыск. Прокуратура осуществила специальное досудебное расследование и направила обвинительный акт в суд.

На прошлой неделе сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области разведчика так называемых "ЛДНР". Он дает показания о преступлениях боевиков и причастности Российской Федерации к оккупации Донбасса.

Также в Донецкой области заочно сообщили о подозрении 27-летнему жителю города Красногоровка. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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