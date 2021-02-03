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Воював проти України: у Тернополі будуть заочно судити військового командира "ЛНР"

Тернопільська область, Середа 03 лютого 2021 15:40
Воював проти України: у Тернополі будуть заочно судити військового командира "ЛНР"
Фото: символіка "ЛНР" (uadonbas.com)
Автор: Роман Тверденко

У Тернопільській області суд розгляне справу про жителя Луганської області. Він воював у складі збройних формувань так званої "ЛНР" проти України.

Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, навесні 2014 року мешканець міста Брянка приєднався до 15-го батальйону територіальної оборони "Брянка СРСР" на непідконтрольній території Україні. З тих пір він брав участь у бойових діях проти українських військ.

У статусі командира формування, бойовик організував чергування підлеглих на спостережних постах, використання ними зброї, вбивства, вибухи, підпали, артилерійські обстріл на території Луганської області. І сам брав участь у цих незаконних діях.

Чоловік переховується від української влади і тому його оголосили в розшук. Прокуратура здійснила спеціальне досудове розслідування і направила обвинувальний акт до суду.

Минулого тижня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала в Донецькій області розвідника так званих "ЛДНР". Він дає свідчення про злочини бойовиків і причетності Російської Федерації до окупації Донбасу.

Також у Донецькій області заочно повідомили про підозру 27-річному жителю міста Красногорівка. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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