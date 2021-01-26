Воевал против ВСУ под Дебальцево: боевику "ДНР" сообщили о подозрении

Фото: прокуратура (РБК-Украина)

В Донецкой области заочно сообщили о подозрении 27-летнему жителю города Красногоровка. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в июле 2015 года мужчина находился в составе незаконных вооруженных формирований Росссии "Казачий союз "Область войска Донского" и "Первой отдельной Славянской мотострелковой бригаде первого армейского корпуса Министерства обороны".

"Будучи стрелком и "заместителем командира мотострелковой роты", воевал против Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Дебальцево, Петровское, Чермалык, Гранитное, Старогнатовка Волновахского района, Луковое, и Мичурино Бойковского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Мужчине заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в террористической организации и не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

Напомним, недавно СБУ сообщила о подозрении шестерым боевикам "ЛНР" и объявила их в розыск. Четверо боевиков занимались "контрразведывательной" и диверсионной работой, а также преследовали мирных жителей.

Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "мэру" оккупированного Дебальцево.