Воевал против Украины. СБУ задержала одного из главарей "казаков ЛНР"

Сообщается, что сотрудники контрразведки задержали в Станице Луганской бывшего заместителя командира группировки боевиков. Он скрылся от своих главарей на подконтрольной Украине территории, чтобы оформить ID-паспорт и получить пенсию.

По данным следствия, житель Антрацитовского района в 2014 году присоединился к боевикам. Его подразделение активно участвовало в боевых действиях против сил АТО на территории Краснодонского и Антрацитовского районов Луганской области.

Позже из-за конфликта он покинул ряды боевиков. В настоящее время ему объявили о подозрении в участии в деятельности незаконных формирований. Суд взял его под стражу.

Фото: задержание боевика-пенсионера (ssu.gov.ua)