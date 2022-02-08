Воював проти України. СБУ затримала одного з ватажків "козаків ЛНР"

Служба безпеки України затримала одного з ватажків так званої "Козачої Національної гвардії Всевеликого Війська Донського", який воював на боці бойовиків "Луганською народною республікою". Він виїхав на підконтрольну територію для оформлення пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що співробітники контррозвідки затримали у Станиці Луганській колишнього заступника командира угруповання бойовиків. Він втік від своїх ватажків на підконтрольну Україні територію, щоб оформити ID-паспорт та отримати пенсію.
За даними слідства, мешканець Антрацитівського району у 2014 році приєднався до бойовиків. Його підрозділ брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на території Краснодонського та Антрацитівського районів Луганської області.
Пізніше через конфлікт він залишив лав бойовиків. Нині йому оголосили про підозру щодо участі у діяльності незаконних формувань. Суд узяв його під варту.
Фото: затримання бойовика-пенсіонера (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше повідомлялося про викриття військового комісара так званої "Луганської народної республіки".
Також повідомлялося, що СБУ накрила "фабрику російських фейків" у Житомирській області.