Комплектовал армию боевиков: СБУ разоблачила военкома из "ЛНР"

Служба безопасности Украины разоблачила военкома из так называемой "Луганской народной республики", который заставлял людей служить в армии. Таким образом он комплектовал формирования боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу СБУ .

"СБУ разоблачила "военкома ЛНР", комплектовавшего формирование боевиков. Контрразведчики спецслужбы установили, что житель временно оккупированного Луганска возглавил военный комиссариат ЛНР в 2015 году. На должности он обеспечивал принудительный призыв граждан в ряды боевиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, военком возглавлял процессы мобилизации. В частности, он ставил жителей Луганска на воинский учет, организовывал собрания, а также причислял к рядам "резерва милиции".

В СБУ добавили, что военкому заочно объявили подозрение по 3 статьям УК Украины.