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Комплектовал армию боевиков: СБУ разоблачила военкома из "ЛНР"

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Луганская область, Вторник 08 февраля 2022 11:00
Комплектовал армию боевиков: СБУ разоблачила военкома из "ЛНР" Фото: СБУ разоблачила военкома из "ЛНР" (t.me/SBUkr)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины разоблачила военкома из так называемой "Луганской народной республики", который заставлял людей служить в армии. Таким образом он комплектовал формирования боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу СБУ.

"СБУ разоблачила "военкома ЛНР", комплектовавшего формирование боевиков. Контрразведчики спецслужбы установили, что житель временно оккупированного Луганска возглавил военный комиссариат ЛНР в 2015 году. На должности он обеспечивал принудительный призыв граждан в ряды боевиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, военком возглавлял процессы мобилизации. В частности, он ставил жителей Луганска на воинский учет, организовывал собрания, а также причислял к рядам "резерва милиции".

В СБУ добавили, что военкому заочно объявили подозрение по 3 статьям УК Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, СБУ вместе с Вооруженными силами поймали на линии разграничения боевика из "ЛНР".

Также напомним, что на Донбассе украинские контрразведчики и солдаты задержали пророссийского военного, который якобы сбежал из ОРДЛО из-за издевательств главарей.

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Служба безопасности Украины ЛНР
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