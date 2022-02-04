ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СБУ накрыла "фабрику российских фейков" в Житомирской области

Новина українською →
Житомирская область, Пятница 04 февраля 2022 19:33
СБУ накрыла "фабрику российских фейков" в Житомирской области Фото: СБУ накрыла очередную российскую ботоферму (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

В Житомирской области ликвидировали так называемую "фабрику" фейковых аккаунтов. По данным следствия, она использовалась для российских информационных диверсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что была нейтрализована кибергруппа, которая массово создавала фейковые аккаунты по заказу из России. Через эти аккаунты распространялся деструктивный антиукраинский контент и фейки.

По данным следствия, к "фабрике фейков" причастны два жителя Житомирской области, которые с помощью специальной программы массово регистрировали липовые аккаунты в социальных сетях. Программа позволяла создавать страницы без сервисов мобильной связи.

На этих аккаунтах разгонялась дезинформация и провокационные материалы. Во время обысков по местам жительства фигурантов изъяли:

  • компьютерную технику со специальным ПО для автоматизации массового создания аккаунтов
  • средства связи и другие доказательства

В рамках уголовного дела по статьям "госизмена" и "нарушение неприкосновенности частной жизни" продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее СБУ разоблачила и заблокировала масштабный механизм финансирования оккупационных органов власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Житомир
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США