СБУ накрыла "фабрику российских фейков" в Житомирской области
В Житомирской области ликвидировали так называемую "фабрику" фейковых аккаунтов. По данным следствия, она использовалась для российских информационных диверсий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что была нейтрализована кибергруппа, которая массово создавала фейковые аккаунты по заказу из России. Через эти аккаунты распространялся деструктивный антиукраинский контент и фейки.
По данным следствия, к "фабрике фейков" причастны два жителя Житомирской области, которые с помощью специальной программы массово регистрировали липовые аккаунты в социальных сетях. Программа позволяла создавать страницы без сервисов мобильной связи.
На этих аккаунтах разгонялась дезинформация и провокационные материалы. Во время обысков по местам жительства фигурантов изъяли:
- компьютерную технику со специальным ПО для автоматизации массового создания аккаунтов
- средства связи и другие доказательства
В рамках уголовного дела по статьям "госизмена" и "нарушение неприкосновенности частной жизни" продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее СБУ разоблачила и заблокировала масштабный механизм финансирования оккупационных органов власти.