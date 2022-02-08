Воевал против Украины. СБУ задержала одного из главарей "казаков ЛНР"

Служба безопасности Украины задержала одного из главарей так называемой "Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского", который воевал на стороне боевиков "Луганской народной республикой". Он выехал на подконтрольную территорию для оформления пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Сообщается, что сотрудники контрразведки задержали в Станице Луганской бывшего заместителя командира группировки боевиков. Он скрылся от своих главарей на подконтрольной Украине территории, чтобы оформить ID-паспорт и получить пенсию.

По данным следствия, житель Антрацитовского района в 2014 году присоединился к боевикам. Его подразделение активно участвовало в боевых действиях против сил АТО на территории Краснодонского и Антрацитовского районов Луганской области.

Позже из-за конфликта он покинул ряды боевиков. В настоящее время ему объявили о подозрении в участии в деятельности незаконных формирований. Суд взял его под стражу.

Фото: задержание боевика-пенсионера (ssu.gov.ua)