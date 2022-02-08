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Воював проти України. СБУ затримала одного з ватажків "козаків ЛНР"

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Станиця Луганська, Вівторок 08 лютого 2022 16:51
Воював проти України. СБУ затримала одного з ватажків "козаків ЛНР" Фото: СБУ затримала одного з ватажків бойовиків " ЛНР " (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Служба безпеки України затримала одного з ватажків так званої "Козачої Національної гвардії Всевеликого Війська Донського", який воював на боці бойовиків "Луганською народною республікою". Він виїхав на підконтрольну територію для оформлення пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що співробітники контррозвідки затримали у Станиці Луганській колишнього заступника командира угруповання бойовиків. Він втік від своїх ватажків на підконтрольну Україні територію, щоб оформити ID-паспорт та отримати пенсію.

За даними слідства, мешканець Антрацитівського району у 2014 році приєднався до бойовиків. Його підрозділ брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на території Краснодонського та Антрацитівського районів Луганської області.

Пізніше через конфлікт він залишив лав бойовиків. Нині йому оголосили про підозру щодо участі у діяльності незаконних формувань. Суд узяв його під варту.

Фото: затримання бойовика-пенсіонера (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викриття військового комісара так званої "Луганської народної республіки".

Також повідомлялося, що СБУ накрила "фабрику російських фейків" у Житомирській області.

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Служба безпеки України Донбас ЛНР
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