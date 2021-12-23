Военный учет для женщин: в Минобороны готовят алгоритм

Алгоритм и дополнительная информация появятся на сайте военкоматов или Минобороны.

"Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов", - сказала Воронкова.

По ее словам, если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно.

"Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет", - отметила советница замминистра обороны.