В Украине женщин отдельных профессий обязали встать на воинский учет: кого это касается
В Украине вступил в силу приказ об утверждении перечня профессий для женщин, которые обязаны встать на военный учет. Отныне работодатели должны контролировать наличие соответствующих документов о пребывании на учете не только у мужчин, но и у женщин.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Армия.
Приказ Министерства обороны был зарегистрирован еще 3 декабря 2021 года.
Согласно документу, на воинском учете должны находиться работницы 35 сфер деятельности, среди которых самые разные профессии. В то же время на учет встанут не только руководители и ведущие должностные лица предприятий, но и представительницы рабочих специальностей.
В частности, работодатель, который не проконтролирует наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников - будет вынужден заплатить штраф в размере от 5,1 до 8,5 тысячи гривен.
Перечень профессий, после получения которых женщины обязаны встать на воинский учет:
- государственная безопасность;
- автомобильный транспорт;
- транспортные технологии (по видам);
- речной и морской транспорт, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, судостроение;
- строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство;
- химия, химические технологии и инженерия, биология;
- авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника;
- авионика;
- телекоммуникации и радиотехника;
- инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
- электроника;
- метрология и информационно-измерительная техника;
- науки о Земле, география, физика и астрономия;
- пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;
- обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности;
- металлургия, материаловедение, прикладная физика и наноматериалы;
- деревообрабатывающие и мебельные технологии;
- физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психология, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;
- учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика;
- публичное управление и администрирование, право, международное право, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, математика, прикладная математика, статистика;
- физическая культура, спорт и туризм;
- гражданская безопасность, правоохранительная деятельность;
- финансы, банковское дело и страхование;
- информационное, библиотечное и архивное дело, история и археология;
- журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;
- психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;
- музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности;
- издательство и полиграфия;
- железнодорожный транспорт;
- гостинично-ресторанное дело;
- теплоэнергетика, гидроэнергетика, энергетическое машиностроение, отраслевое машиностроение, электроэнергетика, электротехника и электромеханика, атомная энергетика, горное дело, нефтегазовая инженерия и технологии, прикладная механика;
- пожарная безопасность.