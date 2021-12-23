Військовий облік для жінок: у Міноборони готують алгоритм

Міністерство оборони України має розробити алгоритм, як жінкам стати на військовий облік. Інформацію планують надати до кінця наступного тижня
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радниці заступника міністра оборони Наталії Воронкової в ефірі "Громадського радіо".
Алгоритм та додаткова інформація з'являться на сайті військкоматів або Міноборони.
"Я зателефоную до кількох військкоматів і дізнаюся, чи є у них план дій, тому що кожен військкомат самостійно визначає алгоритм, як стати на облік. Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів", - сказала Воронкова .
За її словами, якщо буде можливість, на облік можна буде стати електронно.
"Побачимо, чи буде це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік", - зазначила радниця заступника міністра оборони.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі мінують території, наближені до лінії зіткнення. Внаслідок чого зростає загроза місцевому цивільному населенню.