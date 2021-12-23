RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Військовий облік для жінок: у Міноборони готують алгоритм

Автор: Іванна Шовкун

Міністерство оборони України має розробити алгоритм, як жінкам стати на військовий облік. Інформацію планують надати до кінця наступного тижня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радниці заступника міністра оборони Наталії Воронкової в ефірі "Громадського радіо".

Алгоритм та додаткова інформація з'являться на сайті військкоматів або Міноборони.

"Я зателефоную до кількох військкоматів і дізнаюся, чи є у них план дій, тому що кожен військкомат самостійно визначає алгоритм, як стати на облік. Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів", - сказала Воронкова .

За її словами, якщо буде можливість, на облік можна буде стати електронно.

"Побачимо, чи буде це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік", - зазначила радниця заступника міністра оборони.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі мінують території, наближені до лінії зіткнення. Внаслідок чого зростає загроза місцевому цивільному населенню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України