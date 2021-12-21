Угроза гражданским растет. Боевики на Донбассе минируют участки у линии разграничения

Российско-оккупационные войска на Донбассе минируют территории, приближенные к линии соприкосновения. Вследствие чего возрастает угроза местному гражданскому населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировало проведение инженерных работ по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций", - говорится в сообщении.

По информации разведки, в районах дислокации передовых подразделений оборудуются ложные замаскированные позиции с учетом сезонных изменений местности, устанавливаются дополнительные муляжи вооружения и военной техники для введения в заблуждение командования Объединенных сил и провоцирования открытия огня.

Кроме того, оккупанты продолжают минировать участки местности, приближенные к линии соприкосновения, с использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин типа ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, что повышает угрозу местному гражданскому населению.