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Угроза гражданским растет. Боевики на Донбассе минируют участки у линии разграничения

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Донбасс, Вторник 21 декабря 2021 12:20
Угроза гражданским растет. Боевики на Донбассе минируют участки у линии разграничения Фото: боевики на Донбассе минируют участки возле линии разграничения (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска на Донбассе минируют территории, приближенные к линии соприкосновения. Вследствие чего возрастает угроза местному гражданскому населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировало проведение инженерных работ по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций", - говорится в сообщении.

По информации разведки, в районах дислокации передовых подразделений оборудуются ложные замаскированные позиции с учетом сезонных изменений местности, устанавливаются дополнительные муляжи вооружения и военной техники для введения в заблуждение командования Объединенных сил и провоцирования открытия огня.

Кроме того, оккупанты продолжают минировать участки местности, приближенные к линии соприкосновения, с использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин типа ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, что повышает угрозу местному гражданскому населению.

Напомним, за минувшие сутки, 20 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Добавим, по данным разведки, на временно оккупированных Россией территориях постоянно находится до 800 российских офицеров и генералов.

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Министерство обороны Украины Донбасс
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