Военный конфликт в Украине станет катастрофой, - генсек ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Гутерриша на Мюнхенской конференции по безопасности.

В ходе выступления генсек ООН выразил обеспокоенность наращиванием Россией войск на границе с Украиной и увеличившимися спекуляциями о военном конфликте в Европе. "Я думаю, что этого не произойдет. Но если это случится, то это станет катастрофой", - добавил Гутерриш.

По его словам, единственный путь для разрешения ситуации - это дипломатия. Все вопросы, в том числе самые неразрешимые, нужно решать путем переговоров. Он добавил, что наступило время для деэскалации.

Гутерриш призвал все стороны быть предельно осторожными в своих заявлениях. Они, добавил генсек, должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее разжигание.