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Военный конфликт в Украине станет катастрофой, - генсек ООН

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Мюнхен, Пятница 18 февраля 2022 15:39
Военный конфликт в Украине станет катастрофой, - генсек ООН Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что военный конфликт в Украине станет катастрофой. Он подчеркнул безальтернативность дипломатического пути решения спорных вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Гутерриша на Мюнхенской конференции по безопасности.

В ходе выступления генсек ООН выразил обеспокоенность наращиванием Россией войск на границе с Украиной и увеличившимися спекуляциями о военном конфликте в Европе. "Я думаю, что этого не произойдет. Но если это случится, то это станет катастрофой", - добавил Гутерриш.

По его словам, единственный путь для разрешения ситуации - это дипломатия. Все вопросы, в том числе самые неразрешимые, нужно решать путем переговоров. Он добавил, что наступило время для деэскалации.

Гутерриш призвал все стороны быть предельно осторожными в своих заявлениях. Они, добавил генсек, должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее разжигание.

Напомним, 17 февраля обострилась ситуация на Донбассе. В течение вчерашнего дня боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали населенные пункты Донецкой и Луганской областей.

Отметим, 18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. По состоянию на 14:00 боевики 45 раз нарушили режим "тишины". Под огнем оказались более 20 населенных пунктов.

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ООН Мюнхенская конференция по безопасности Антониу Гутерриш
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