Військовий конфлікт в Україні стане катастрофою, - генсек ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що військовий конфлікт в Україні стане катастрофою. Він підкреслив безальтернативність дипломатичного шляху розв'язання спірних питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Гутерріша на Мюнхенській конференції з безпеки.
В ході виступу генсек ООН висловив стурбованість нарощуванням Росією військ на кордоні з Україною і спекуляціями, що збільшилися, Про військовий конфлікт в Європі. "Я думаю, що цього не станеться. Але якщо це трапиться, то це стане катастрофою", - додав Гутерріш.
За його словами, єдиний шлях для вирішення ситуації - це дипломатія. Всі питання, в тому числі самі нерозв'язні, потрібно вирішувати шляхом переговорів. Він додав, що настав час для деескалації.
Гутерріш закликав всі сторони бути гранично обережними у своїх заявах. Вони, додав генсек, повинні бути спрямовані на зниження напруженості, а не на її розпалювання.
Нагадаємо, 17 лютого загострилася ситуація на Донбасі. Протягом вчорашнього дня бойовики 60 разів порушили режим припинення вогню. Під обстріл потрапили населені пункти Донецької та Луганської областей.
Зазначимо, 18 лютого обстріли на Донбасі продовжилися. Станом на 14: 00 бойовики 45 разів порушили режим "тиші". Під вогнем опинилися понад 20 населених пунктів.