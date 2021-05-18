Военный комитет НАТО обсудил в Брюсселе угрозу Украине со стороны России

В Брюсселе 18 мая прошло заседание Военного комитета НАТО, в котором принял участие главком ВС Украины Руслан Хомчак. Обсуждалась агрессия России возле украинских границ и в Черном море.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
В ходе заседания Хомчак сообщил о ситуации вокруг Украины и в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе. "Россия не оставляет попыток вернуть наше государство в сферу собственного влияния. Однако кремлевские стратеги гибридных войн не могут понять, что Украина прошла точку невозврата и назад пути нет", - отметил он.
Главнокомандующий призвал НАТО сформировать системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз в контексте ситуации на украинском направлении, где Украина находится на "передовой борьбы с имперскими амбициями Москвы за восемь лет".
Глава Военного комитета НАТО и старший военный советник генсека альянса Стюарт Пич отметил, что Россия продолжает свою агрессивную модель поведения, включая постоянное нарушение украинского суверенитета и территориальная целостность и укрепление украинской границы. "Хоть мы и наблюдали некоторое сокращение численности российских войск у границы, но их десятки тысяч, с оружием и техникой. Россия пытается ввести ограничения в Черном море, включая выход к Азовскому морю через Керченский пролив", - добавил он.
Напомним, в МИД сообщили, что после отвод части российских войск от границ с Украиной угроза новых провокаций со стороны России сохраняется. В том числе потому, что на границах все еще находится значительное количество военных и техники.
При этом по мнению главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, теоретически Россия может решиться на вторжение вглубь Украины с Крымского полуострова.