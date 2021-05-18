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Военный комитет НАТО обсудил в Брюсселе угрозу Украине со стороны России

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Брюсселе 18 мая прошло заседание Военного комитета НАТО, в котором принял участие главком ВС Украины Руслан Хомчак. Обсуждалась агрессия России возле украинских границ и в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

В ходе заседания Хомчак сообщил о ситуации вокруг Украины и в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе. "Россия не оставляет попыток вернуть наше государство в сферу собственного влияния. Однако кремлевские стратеги гибридных войн не могут понять, что Украина прошла точку невозврата и назад пути нет", - отметил он.

Главнокомандующий призвал НАТО сформировать системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз в контексте ситуации на украинском направлении, где Украина находится на "передовой борьбы с имперскими амбициями Москвы за восемь лет".

Глава Военного комитета НАТО и старший военный советник генсека альянса Стюарт Пич отметил, что Россия продолжает свою агрессивную модель поведения, включая постоянное нарушение украинского суверенитета и территориальная целостность и укрепление украинской границы. "Хоть мы и наблюдали некоторое сокращение численности российских войск у границы, но их десятки тысяч, с оружием и техникой. Россия пытается ввести ограничения в Черном море, включая выход к Азовскому морю через Керченский пролив", - добавил он.

Напомним, в МИД сообщили, что после отвод части российских войск от границ с Украиной угроза новых провокаций со стороны России сохраняется. В том числе потому, что на границах все еще находится значительное количество военных и техники.

При этом по мнению главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, теоретически Россия может решиться на вторжение вглубь Украины с Крымского полуострова.

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