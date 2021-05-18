Військовий комітет НАТО обговорив у Брюсселі загрозу Україні з боку Росії

У Брюсселі 18 травня пройшло засідання Військового комітету НАТО, в якому взяв участь Головком ЗС України Руслан Хомчак. Обговорювати агресія Росії біля українських кордонів і в Чорному морі.
Про це повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
В ході засідання Хомчак повідомив про ситуацію навколо України і в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі. "Росія не залишає спроб повернути нашу державу в сферу власного впливу. Однак кремлівські стратеги гібридних воєн не можуть зрозуміти, що Україна пройшла точку неповернення і назад шляху немає", - зазначив він.
Головнокомандувач закликав НАТО сформувати системний і консолідований підхід до нейтралізації російських викликів і загроз у контексті ситуації на українському напрямку, де Україна перебуває на "передовій боротьби з імперськими амбіціями Москви за вісім років".
Глава військового комітету НАТО і старший військовий радник генсека Альянсу Стюарт піч зазначив, що Росія продовжує свою агресивну модель поведінки, включаючи постійне порушення українського суверенітету і територіальна цілісність і зміцнення українського кордону. "Хоч ми і спостерігали деяке скорочення чисельності російських військ біля кордону, але їх десятки тисяч, зі зброєю і технікою. Росія намагається ввести обмеження в Чорному морі, включаючи вихід до Азовського моря через Керченську протоку", - додав він.
Нагадаємо, в МЗС повідомили, що після відведення частини російських військ від кордонів з Україною загроза нових провокацій з боку Росії зберігається. У тому числі тому, що на кордонах все ще знаходиться значна кількість військових і техніки.
При цьому на думку голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, теоретично Росія може зважитися на вторгнення вглиб України з Кримського півострова.