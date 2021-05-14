Не только Россия: названы главные угрозы на украинской границе

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко назвал главные угрозы на украинской границе. Основным вызовом для Украины остается агрессия Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины .

По его словам, российская агрессия проявляется через рост спектра военных угроз на участке границы и с направления оккупированных Россией территорий.

Вместе с российской агрессией, сообщил Дейнеко, сегодня на украинской границе существует широкий спектр других угроз: