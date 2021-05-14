Не только Россия: названы главные угрозы на украинской границе
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко назвал главные угрозы на украинской границе. Основным вызовом для Украины остается агрессия Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
По его словам, российская агрессия проявляется через рост спектра военных угроз на участке границы и с направления оккупированных Россией территорий.
Вместе с российской агрессией, сообщил Дейнеко, сегодня на украинской границе существует широкий спектр других угроз:
- угроза терроризма,
- диверсионно-подрывная деятельность,
- нелегальная миграция (особенно транзитная),
- контрабанда наркотиков,
- незаконное перемещение товаров, прежде всего подакцизной группы, в страны Европейского Союза.
Напомним, в МИД сообщили, что после отвод части российских войск от границ с Украиной угроза новых провокаций со стороны России сохраняется. В том числе потому, что на границах все еще находится значительное количество военных и техники.
При этом по мнению главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, теоретически Россия может решиться на вторжение вглубь Украины с Крымского полуострова.