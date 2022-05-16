Военный эксперт оценил возможность атаки со стороны Приднестровья и Беларуси

По мнению эксперта, Россия пытается отвлечь ВСУ на харьковском, изюмском и донецком направлениях, ведь там украинские военные осуществляют активное контрнаступление.

"Такая же ситуация сегодня наблюдается и в районе Приднестровья. Потому что возможность атаки из Приднестровья на сегодня является абсолютно мизерная. Такая же мизерная возможность на сегодня и атака с направления Беларуси. Зато такие демонстрационные действия что из Приднестровья, что из Беларуси заставляют нас держать там войска прикрытия, а это сотни наших бойцов, которые были бы очень и очень уместны для усиления давления на врага на Донбассе", - отметил Грабский.

Также он добавил, что нападение самой Беларуси можно полностью исключить, поскольку их силы даже "не имеют признаков создания ударной группировки". Их цель запугивание и наблюдение за действиями Украины.

"У них исключительно специфические задачи, которые никоим образом не связаны с ведением полномасштабных боевых действий. Это так называемые диверсионные подразделения, которые действуют исключительно на территории противника или в тылу противника. У них даже нет БТРов. В Беларуси максимальное количество таких сил - не более 1,5-2 тысячи человек", - добавил эксперт.