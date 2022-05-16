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Войска Беларуси на границе могут сдержать ВСУ, чтобы они не направились на Донбасс, - разведка Британии

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Лондон, Понедельник 16 мая 2022 09:13
Войска Беларуси на границе могут сдержать ВСУ, чтобы они не направились на Донбасс, - разведка Британии Фото: Войска Беларуси на границе могут сдержать ВСУ, чтобы они не направились на Донбасс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Беларусь после военных учений, которые были проведены в начале мая, объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений ПВО, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны. Присутствие белорусских войск у границы могут сдержать ВСУ, так что они не смогут направиться для поддержки операций на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Несмотря на ранние предположения, до настоящего времени белорусские войска не были непосредственно вовлечены в конфликт. Однако белорусская территория использовалась в качестве плацдарма для первоначального наступления России на Киев и Чернигов", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Россия совершала воздушные вылеты и ракетные удары с территории Беларуси.

"Белорусский президент Лукашенко, вероятно, балансирует между поддержкой российского вторжения и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, ответных действий Украины и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая Беларусь объявило о проведении внезапной проверки сил реагирования Вооруженных сил, которые будут включать, в частности, переброску частей и подразделений в определенные районы.

При этом 10 мая в Беларуси заявили, что из-за якобы угрозы со стороны ВСУ Минск развернет войска на границе с Украиной.

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