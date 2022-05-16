Войска Беларуси на границе могут сдержать ВСУ, чтобы они не направились на Донбасс, - разведка Британии
Беларусь после военных учений, которые были проведены в начале мая, объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений ПВО, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны. Присутствие белорусских войск у границы могут сдержать ВСУ, так что они не смогут направиться для поддержки операций на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.
"Несмотря на ранние предположения, до настоящего времени белорусские войска не были непосредственно вовлечены в конфликт. Однако белорусская территория использовалась в качестве плацдарма для первоначального наступления России на Киев и Чернигов", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что Россия совершала воздушные вылеты и ракетные удары с территории Беларуси.
"Белорусский президент Лукашенко, вероятно, балансирует между поддержкой российского вторжения и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, ответных действий Украины и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале мая Беларусь объявило о проведении внезапной проверки сил реагирования Вооруженных сил, которые будут включать, в частности, переброску частей и подразделений в определенные районы.
При этом 10 мая в Беларуси заявили, что из-за якобы угрозы со стороны ВСУ Минск развернет войска на границе с Украиной.
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