Військовий експерт оцінив можливість атаки з боку Придністров'я та Білорусі

За думкою експерта, Росія намагається відволікти ЗСУ на харківському, ізюмському та донецькому напрямках, адже там українські військові здійснюють активний контрнаступ.

"Така ж ситуація на сьогодні спостерігається і в районі Придністров'я. Тому що можливість атаки з Придністров'я на сьогодні є абсолютно мізерна. Така ж сама мізерна можливість на сьогодні і атака з напрямку Білорусі. Натомість такі демонстраційні дії що з Придністров'я, що з Білорусі змушують нас тримати там війська прикриття, а це сотні наших бійців, які були б дуже й дуже доречні для посилення тиску на ворога на Донбасі", - зазначив Грабський.

Також він додав, що напад самої Білорусі можна повністю виключити, оскільки їх сили навіть "не мають ознак створення ударного угруповання". Їх мета залякування та спостереження за діями України.

"У них виключно специфічні завдання, які жодним чином не пов'язані з веденням повномасштабних бойових дій. Це так звані диверсійні підрозділи, які діють виключно на території противника або в тилу противника. У них навіть немає БТРів. У Білорусі максимальна кількість таких сил - не більше 1,5-2 тисячі осіб", - додав експерт.