Военный эксперт оценил угрозу для Украины со стороны Приднестровья

"Нет. С нашей стороны ситуация по Приднестровью полностью контролируемая. Поэтому там как таковой угрозы не существует. Группа российских войск там имеет очень ограниченные боевые возможности. Без усиления, без переброски туда дополнительных сил эта группа не может нанести нам какого-то большого вреда", - сказал он.

Напомним, недавно власти самопровозглашенной "ПМР" опровергли слухи о намерении напасть на территорию Украины. Заявив, что война против нашей страны якобы невозможна.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в Приднестровье готовят эвакуацию семей российских военных, но по мнению начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, угроза для Украины со стороны непризнанного региона является небольшой.

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