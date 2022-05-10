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Военный эксперт оценил угрозу для Украины со стороны Приднестровья

Фото: угрозы для Украины со стороны Приднестровья нет (facebook.com)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Военной угрозы для Украины со стороны непризнанного Приднестровья сейчас нет. Поскольку Россия имеет там очень ограниченные боевые возможности.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Нет. С нашей стороны ситуация по Приднестровью полностью контролируемая. Поэтому там как таковой угрозы не существует. Группа российских войск там имеет очень ограниченные боевые возможности. Без усиления, без переброски туда дополнительных сил эта группа не может нанести нам какого-то большого вреда", - сказал он.

Напомним, недавно власти самопровозглашенной "ПМР" опровергли слухи о намерении напасть на территорию Украины. Заявив, что война против нашей страны якобы невозможна.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в Приднестровье готовят эвакуацию семей российских военных, но по мнению начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, угроза для Украины со стороны непризнанного региона является небольшой.

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Приднестровье