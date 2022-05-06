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В Приднестровье утверждают, что не планируют воевать против Украины

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 20:58
В Приднестровье утверждают, что не планируют воевать против Украины Фото: президент самопровозглашенной ПМР Вадим Красносельский (president_gospmr_org)
Автор: Сергей Пышкин

"Президент" самопровозглашенной ПМР Вадим Красносельский опроверг слухи о намерении напасть на территорию Украины. Заявил, что война против нашей страны, якобы, невозможна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости Приднестровья".

По словам Красносельского, информация об опасности со стороны Приднестровья не соответствует действительности.

"На самом деле все даже кто заявляет и делает такие заявления - украинские политики разного ранга, они прекрасно понимают невозможность нападения Приднестровья на Украину", - заявил "президент" самопровозглашенной страны.

Также он отметил, что соответствующая информация также влияет и на жителей самого же Приднестровья.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, ситуация на границе с Приднестровьем сейчас является контролируемой. Однако, Россия может использовать этот сегмент для наращивания агрессии против Украины.

Между тем согласно данным Генерального штаба, в Приднестровье готовят эвакуацию семей российских военных. По мнению начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, угроза для Украины со стороны непризнанного региона является небольшой.

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