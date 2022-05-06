В Приднестровье утверждают, что не планируют воевать против Украины

"Президент" самопровозглашенной ПМР Вадим Красносельский опроверг слухи о намерении напасть на территорию Украины. Заявил, что война против нашей страны, якобы, невозможна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости Приднестровья".