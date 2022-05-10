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Військовий експерт оцінив загрозу для України з боку Придністров'я

Фото: загрози для України з боку Придністров'я немає (facebook.com)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Військової загрози для України з боку невизнаного Придністров'я зараз немає. Оскільки Росія має там дуже обмежені бойові можливості.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Ні. З нашого боку ситуація по Придністров'ю повністю контрольована. Тому там як такої загрози не існує. Група російських військ там має дуже обмежені бойові можливості. Без підсилення, без перекидання туди додаткових сил ця група не може нанести нам якоїсь великої шкоди", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно влада самопроголошеної "ПМР" заперечила чутки про намір напасти на територію України. Заявивши, що війна проти нашої країни нібито є неможливою.

Раніше в Генштабі ЗСУ інформували,що в Придністров'ї готують евакуацію родин російських військових, але на думку начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, загроза для України з боку невизнаного регіону є невеликою.

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Приднестровье