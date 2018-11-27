Военным РФ, напавшим на украинских моряков, сообщили о подозрении

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О подозрении сообщено 8 военным РФ

Пограничникам российской Федеральной службы безопасности и военнослужащим Вооруженных сил РФ, которые совершили нападение на украинских моряков, сообщили о подозрении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко в Facebook.

Как отмечается, сегодня, 27 ноября, следователи Службы безопасности Украины в Одесский области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили о подозрении по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины российским военным.

Так, о подозрении сообщено:

контр-адмиралу С. Станкевичу - начальнику пограничного управления ФСБ РК и г. Севастополя по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

вице-адмиралу Г. Медведеву - заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителю департамента береговой охраны по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 1 ранга Р. Ромашкину - начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по РК и г. Севастополь, в состав которого входят ПСКР "Изумруд" и ПСКР "Дон" по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 1 ранга А. Шеину - заместителю начальника управления -начальнику отдела БУ ПУ ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 2 ранга А. Шатохину - начальнику службы в г. Керчь пункта управления ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 2 ранга А. Саляеву - командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР "Дон" по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 3 ранга А. Шипицину - командиру сторожевого корабля "Изумруд" ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 3 ранга С. Щербакову - командиру малого противолодочного корабля "Суздалец" ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Отмечается, что нападение на украинских моряков было осуществлено по приказу и под руководством заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ РФ, руководителя департамента береговой охраны, контр-адмирала С. Станкевича и начальника пограничного управления ФСБ АР Крым и г. Севастополя, вице-адмирала Г. Медведева.

Российские военные координировали и организовали нападение военных кораблей РФ на украинских моряков путем осуществления артиллерийского обстрела и тарана украинских кораблей, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой.

Лысенко добавил, что сейчас украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу", а также 24 военнослужащих Украины захвачены военной оккупационной властью Российской Федерации.

На данный момент подозрения направлены по месту службы военных РФ, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Напомним, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего были захвачены украинские корабли и моряки.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко созвал заседание военного кабинета, а потом проишло и заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором было рекомедовано ввести военное положение в Украине.

На данный момент решение о введении военного положения в 10 областях Украины с 26 ноября на 30 дней поддержано парламентом и после подписания соответствующего закона главой ВРУ и Порошенко соответствующий указ будет опубликован и он сразу же вступит в силу.