Військовим РФ, які напали на українських моряків, повідомили про підозру

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Про підозру повідомлено 8 військовим РФ

Прикордонникам російської Федеральної служби безпеки та військовослужбовцям Збройних сил РФ, які здійснили напад на українських моряків, повідомили про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Генпрокуратури Андрія Лисенка у Facebook.

Як зазначається, сьогодні, 27 листопада, слідчі Служби безпеки України в Одеський області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України повідомили про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України російським військовим.

Так, про підозру повідомлено:

контр-адміралу С. Станкевичу - начальнику прикордонного управління ФСБ РК та м. Севастополя за ч. 2 ст. 437 КК України;

віце-адміралу Г. Мєдвєдєву - заступнику керівника Прикордонної служби ФСБ РФ - керівнику департаменту берегової охорони за ч. 2 ст. 437 КК України;

капітану 1 рангу Р. Ромашкіну - начальнику служби пункту управління ФСБ РФ по РК та м. Севастополь, до складу якого входять ПСКР "Ізумруд" та ПСКР "Дон" за ч. 2 ст. 437 КК України;

капітану 1 рангу А. Шеіну - заступнику начальника управління -начальнику відділу БО ПУ ФСБ РФ по РК за ч. 2 ст. 437 КК України;

капітану 2 рангу О. Шатохіну - начальнику служби у м. Керч пункту управління ФСБ РФ по РК за ч. 2 ст. 437 КК України;

капітану 2 рангу О. Саляєву - командиру прикордонного сторожового корабля ПСКР "Дон" за ч. 2 ст. 437 КК України;

капітану 3 рангу А. Шипіцину - командиру сторожового корабля "Ізумруд" ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 437 КК України;

капітану 3 рангу С. Щербакову - командиру малого протичовнового корабля "Суздалець" ч. 2 ст. 437 КК України.

Зазначається, що напад на українських моряків було здійснено за безпосереднім наказом та під керівництвом заступника керівника Прикордонної служби ФСБ РФ, керівника департаменту берегової охорони, контр-адмірала С. Станкевича та начальника прикордонного управління ФСБ АР Крим та м. Севастополя, віце-адмірала Г. Мєдвєдєва.

Російські військові координували та організували напад військових кораблів РФ на українських моряків шляхом здійснення артилерійського обстрілу та тарану українських кораблів, внаслідок чого українські військові зазнали поранень та були захоплені разом з військовою технікою.

Лисенко додав, що наразі українські малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь", рейдовий буксир "Яни Капу", а також 24 військовослужбовці України захоплені військовою окупаційною владою Російської Федерації.

Наразі підозри спрямовано за місцем служби військових РФ, готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі у Керченській протоці, в результаті чого були захоплені українські кораблі та моряки.

В той же день президент України Петро Порошенко скликав засідання воєнного кабінету, а потім відбулося і засідання Ради нацбезпеки та оборони, на якому було рекомедовано ввести воєнний стан в Україні.

Наразі рішення про введення воєнного стану в 10 областях України з 26 листопада на 30 днів ухвалено парламентом і після підписання відповідного закону главою ВРУ та Порошенком відповідний указ буде опубліковано і він одразу ж набуде чинності.