Военным с инвалидностью разрешили служить в СБУ и быть пограничниками

В Украине военнослужащим с инвалидностью разрешили служить в Службе безопасности Украины и в Государственной пограничной службе. Верховная рада приняла соответствующий проект закона №2592.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ в целом проголосовали 310 парламентариев.

Так, речь идет о военных, которых во время службы ранили, которые получили травмы, увечья и которых признали непригодными.

Такое разрешение на службу существует с 23 июня 2018 года для Вооруженных сил Украины. В частности, определен перечень воинских частей и учреждений, где таким военным разрешили проходить службу. Кроме того, приказ Минобороны установил соответствующий перечень должностей для этих лиц.

Закон расширяет возможность службы для таких военных в СБУ и Государственной пограничной службе. Однако для тяжелораненых и травмированных военнослужащих остается закрытой Служба внешней разведки.

В пояснительной записке подчеркивается, что боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военных, несмотря на их физическое состояние, можно реализовать на воинских должностях, не требующих чрезмерных физических нагрузок.

Напомним, президент Владимир Зеленский выступает за подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине.

Как писало РБК-Украина, в Украине появятся новые воинские звания: Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2247.