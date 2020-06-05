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Зеленский предлагает легализовать частные армии

Новости » Политика     05.06.2020 - 16:56
Зеленский предлагает легализовать частные армии
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назвал опасным один из нынешних законопроектов о ЧВК

Президент Владимир Зеленский выступает за подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине. По его мнению, к его разработке следует привлечь ветеранов.

Об этом он заявил на заседании Консультативного совета по делам ветеранов, передает пресс-служба президента.

По словам Зеленского, Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины может присоединиться к наработке законопроекта о частных военных компаниях.

"Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", - отметил он.

По его мнению, Консультативный совет мог бы помочь разработать сбалансированный законопроект. Он добавил, что первоочередные законодательные наработки совета нужно предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их к закрытию нынешней сессии.

Напомним, ранее сообщалось о регистрации в Верховной раде законопроекта №3005 о военно-консалтинговой деятельности, который призван фактически узаконить частные военные компании.

Кроме того, в украинском парламенте продолжается разработка закона о территориальной обороне и добровольческих силах.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийармияветераны
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