В Украине появятся новые воинские звания: список

Фото: военнослужащие (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада одобрила соответствующий закон во втором чтении

В Украине появятся новые воинские звания. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2247.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовал 291 парламентарий. Нардепы одобрили его без обсуждения.

Закон изменяет и дополняет Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, Дисциплинарный устав ВСУ, Строевой устав ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и закон "О воинской обязанности и военной службе". Новые звания устанавливаются в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.

Теперь в армии будут такие звания: полковники, капитаны 1 ранга, бригадные генералы, коммодоры, генерал-майоры, контр-адмиралы, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы.

Звание "генерал-полковники, адмиралы, генералы армии Украины" заменяются генералами и адмиралами, а "генерал-полковник" - званием генерал-лейтенант.

Устав внутренней службы изменили в части перечня воинских званий ВСУ, в частности к званиям в высшем офицерском составе добавлено звание бригадный генерал, генерал (армейское звание) и коммадор (корабельное звание).

Напомним, данный закон Рада приняла в первом чтении в конце декабря 2019 года, за него проголосовали 267 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в октябре прошлого года парламент одобрил закон о модернизации сержантской службы в Вооруженных силах Украины.

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Автор: Юлия Струк