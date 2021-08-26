На военных складах в Казахстане продолжают взрываться снаряды. Население эвакуируют

На складе воинской части в Казахстане, где из-за вечером 26 августа произошел взрыв и вспыхнул пожар, продолжают рваться боеприпасы. На место происшествия направлены подразделения спасательных и экстренных служб. Население эвакуируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание KTK.
По предварительным данным, взрыв на военном складе спровоцировало возгорание возле одного из зданий. Пожар привел к взрыву "неустановленных предметов".
В Минобороны Казахстана сообщили, что на складах хранятся инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем для безопасности идет эвакуация жителей близлежащих домов и поселков.
Как сообщают местные жители в соцсетях, на горящем складе продолжают разрываться боеприпасы.
Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, для ликвидации последствий пожара на складе создан оперативный штаб. По данному факту возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены подразделения МВД, МЧС. В районе ЧП приостановлено железнодорожное движение.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что в Казахстане произошел взрыв на военных складах.
Отметим, по последним данным, в результате взрыва пострадали 32 человека.