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На військових складах в Казахстані продовжують вибухати снаряди. Населення евакуюють

Автор: Дмитрий Кузнецов

На складі військової частини в Казахстані, де через увечері 26 серпня стався вибух і спалахнула пожежа, продовжують рватися боєприпаси. На місце події направлені підрозділи рятувальних та екстрених служб. Населення евакуюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання KTK.

За попередніми даними, вибух на військовому складі спровокувало загоряння біля однієї з будівель. Пожежа призвела до вибуху "невстановлених предметів".

У Міноборони Казахстану повідомили, що на складах зберігаються інженерні боєприпаси, які не мають великої дальності розльоту. Разом з тим для безпеки йде евакуація жителів прилеглих будинків і селищ.

Як повідомляють місцеві жителі в соцмережах, на палаючому складі продовжують розриватися боєприпаси.

Як повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, для ліквідації наслідків пожежі на складі створено оперативний штаб. За даним фактом порушено кримінальну справу. На місце події направлені підрозділи МВС, МНС. У районі НП призупинено залізничний рух.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що в Казахстані стався вибух на військових складах.

Зазначимо, за останніми даними, в результаті вибуху постраждали 32 людини.

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КазахстанВибух