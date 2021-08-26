В результате взрыва на военных складах в Казахстане пострадали 32 человека

В результате взрыва на складах в Казахстане пострадали 32 человека. Жертвы были сразу госпитализированы в городскую больницу с различными ранениями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Informburo .

По предварительной информации, взрыв неустановленных предметов произошел в результате пожара. На кадрах видео, которые были засняты очевидцами, можно увидеть столбы дыма на территории военных складов.

Известно, что в результате взрыва пострадали 32 человека. Все жертвы были госпитализированы в городскую больницу №1 города Тараз.