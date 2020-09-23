Военных планируют наказывать за домашнее насилие на общих основаниях

Кабинет министров согласовал законопроект об ответственности военнослужащих и полицейских за совершение домашнего насилия на общих основаниях. Такое решение КМУ одобрил на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщает правительственный портал.

После этого законопроект внесут в Верховную раду.

Законопроектом предлагает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Документ предусматривает привлечение военнослужащих и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, к ответственности на общих основаниях за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола.

В документе прописан рассмотрение дел об административных правонарушениях по делам о домашнем насилии без обязательного присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности, если ее должным образом сообщили, однако она не явилась на судебное заседание.

Напомним, в Украине за первые полгода 2020-го правоохранители получили почти в два раза больше сообщений о домашнем насилии, чем в прошлом году.

При этом президент Владимир Зеленский считает, что домашнее насилие является проблемой номер два в Украине после коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в Украине за нынешнее полугодие правоохранители зафиксировали более 101 тысячи сообщений о домашнем насилии.

При этом за полгода полиция открыла около 900 дел по факту домашнего насилия.