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Військових планують карати за домашнє насильство на загальних підставах

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів погодив законопроект про відповідальність військовослужбовців та поліцейських за вчинення домашнього насильства на загальних підставах. Таке рішення КМУ схвалив на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомляє урядовий портал.

Після цього законопроект внесуть до Верховної ради.

Законопроектом пропонує зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Документ передбачає притягнення військових та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, до відповідальності на загальних підставах за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

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У документі прописаний розгляд справ про адміністративні правопорушення у справах про домашнє насильство без обов’язкової присутності особи, яка притягується до адмінвідповідальності, якщо її належним чином повідомили, проте вона не з’явилась на судове засідання.

Нагадаємо, в Україні за перші півроку 2020-го правоохоронці отримали майже в два рази більше повідомлень про домашнє насильство, ніж торік.

При цьому президент Володимир Зеленський вважає, що домашнє насильство є проблемою номер два в Україні після коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в Україні за нинішнє півріччя правоохоронці зафіксували понад 101 тисячу повідомлень про домашнє насильство.

При цьому за півроку поліція відкрила близько 900 справ за фактом домашнього насильства.

Прогноз погоди
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