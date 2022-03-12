ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Военные задержали диверсантов, готовивших теракты в Харькове

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 14:48
Военные задержали диверсантов, готовивших теракты в Харькове Фото: военные задержали диверсантов, готовивших теракты в Харькове (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные задержали в Харькове диверсантов. Преступники готовили подрывы военных и гражданских объектов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Во время обыска у диверсантов были обнаружены оружие и взрывчатка.

"В Харькове задержали диверсантов, которые планировали подрывы военных и гражданских объектов.У них нашли оружие и взрывчатку", - пишет пресс-служба.

Фото: военные задержали диверсантов, готовивших теракты в Харькове (t.me/DPSUkr)

Война России против Украины продолжается семнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Харьков
NEWS
Арестович: стратегический перелом наступил, но это еще не означает конец войны
Арестович: стратегический перелом наступил, но это еще не означает конец войны
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит