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Військові затримали диверсантів, які готували теракти у Харкові

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Субота 12 березня 2022 14:48
Військові затримали диверсантів, які готували теракти у Харкові Фото: військові затримали диверсантів, які готували теракти у Харкові (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові затримали у Харкові диверсантів. Злочинці готували підриви військових та цивільних об'єктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Під час обшуку у диверсантів були виявлені зброя та вибухівка.

"У Харкові затримали диверсантів, які планували підриви військових та цивільних об'єктів.У них знайшли зброю та вибухівку", - пише пресслужба.

Фото: військові затримали диверсантів, які готували теракти у Харкові (t.me/DPSUkr)

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