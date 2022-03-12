Українські військові затримали у Харкові диверсантів. Злочинці готували підриви військових та цивільних об'єктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Фото: військові затримали диверсантів, які готували теракти у Харкові (t.me/DPSUkr)

"У Харкові затримали диверсантів, які планували підриви військових та цивільних об'єктів.У них знайшли зброю та вибухівку", - пише пресслужба.

Під час обшуку у диверсантів були виявлені зброя та вибухівка.

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