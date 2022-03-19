Военные ВСУ в шестой раз разгромили российских оккупантов в Чернобаевке, - Арестович

Военные ВСУ в шестой раз разгромили российских военных на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.
"Только не смейтесь. Но мы снова влупили их только что в Чернобаевке. В шестой раз", - написал Арестович.
Отметим, что российские военные используют аэродром в Чернобаевке как как свой командный пункт и место сбора самолетов. Арестович ранее также заявлял о том, что передовой пункт также использовался для снабжения войск "ЛНР" и "ДНР".
Напомним, что 18 марта Вооруженные силы Украины уничтожили в Чернобаевке передовой пункт 8 общевойсковой армии РФ Южного военного округа.
Ранее защитники Украины также разгромили оккупантов в Чернобаевке. После атаки бойцов ВСУ российские военные начали убегать через Херсон в сторону от Николаевской области.
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