Военные ВСУ на Донбассе отбили 7 вражеских атак и уничтожили 62 единицы техники

Военные ВСУ на фронте в Донецкой и Луганской областях в течение суток успешно отбили 7 атак врага и нанесли существенный урон российским оккупантам в технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил.

Всего за неделю военные группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки . Были уничтожены:

Так, украинские защитники уничтожили за день :

Ранее глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что войска РФ готовят наступление на Кривой Рог из Херсонской области, и сейчас город готов к обороне.

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