Военные ВСУ на Донбассе отбили 7 вражеских атак и уничтожили 62 единицы техники
Военные ВСУ на фронте в Донецкой и Луганской областях в течение суток успешно отбили 7 атак врага и нанесли существенный урон российским оккупантам в технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил.
Так, украинские защитники уничтожили за день:
- 13 танков врага,
- 3 артиллерийские системы,
- 17 единиц бронированной техники,
- 4 боевых бронированных машин,
- 18 единиц автомобильной техники,
- 4 топливозаправщика противника.
- Также подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили 3 беспилотника типа "Орлан-10".
Всего за неделю военные группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Были уничтожены:
- 1 зенитный ракетный комплекс врага,
- 55 танков,
- 20 артиллерийских систем,
- 114 единиц бронированной техники,
- 6 боевых бронированных машин,
- 2 единицы специальной инженерной,
- 62 единицы автомобильной техники,
- 5 топливозаправщиков российской армии.
- Подразделениями ПВО было сбито 5 самолетов, 1 вертолет, 28 беспилотных летательных аппаратов и 3 крылатых ракеты врага.
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