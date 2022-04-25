Військові ЗСУ на Донбасі відбили 7 ворожих атак і знищили 62 одиниці техніки

Військові ЗСУ на фронті в Донецькій і Луганській областях протягом доби успішно відбили 7 атак ворога і завдали істотних втрат російським окупантам у техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Операції об'єднаних сил.

Всього за тиждень військові угруповання Об'єднаних сил відбили 63 ворожих атаки . Були знищені:

Так, українські захисники знищили за день :

Раніше глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що війська РФ готують наступ на Кривий Ріг з Херсонської області, і зараз місто готове до оборони.

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