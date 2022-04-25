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Військові ЗСУ на Донбасі відбили 7 ворожих атак і знищили 62 одиниці техніки

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Понеділок 25 квітня 2022 00:09
Військові ЗСУ на Донбасі відбили 7 ворожих атак і знищили 62 одиниці техніки Фото: український військовий (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Військові ЗСУ на фронті в Донецькій і Луганській областях протягом доби успішно відбили 7 атак ворога і завдали істотних втрат російським окупантам у техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Операції об'єднаних сил.

Так, українські захисники знищили за день:

  • 13 танків ворога,
  • 3 артилерійські системи,
  • 17 одиниць броньованої техніки,
  • 4 бойових броньованих машин,
  • 18 одиниць автомобільної техніки,
  • 4 паливозаправники противника.
  • Також підрозділи протиповітряної оборони в небі над Донбасом збивши 3 безпілотники типу "Орлан-10".

Всього за тиждень військові угруповання Об'єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Були знищені:

  • 1 зенітний ракетний комплекс ворога,
  • 55 танків,
  • 20 артилерійських систем,
  • 114 одиниць броньованої техніки,
  • 6 бойових броньованих машин,
  • 2 одиниці спеціальної інженерної,
  • 62 одиниці автомобільної техніки,
  • 5 паливозаправників російської армії.
  • Підрозділами ППО було збито 5 літаків, 1 вертоліт, 28 безпілотних літальних апаратів і 3 крилатих ракети ворога.

Раніше глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що війська РФ готують наступ на Кривий Ріг з Херсонської області, і зараз місто готове до оборони.

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