Військові ЗСУ на Донбасі відбили 7 ворожих атак і знищили 62 одиниці техніки
Військові ЗСУ на фронті в Донецькій і Луганській областях протягом доби успішно відбили 7 атак ворога і завдали істотних втрат російським окупантам у техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Операції об'єднаних сил.
Так, українські захисники знищили за день:
- 13 танків ворога,
- 3 артилерійські системи,
- 17 одиниць броньованої техніки,
- 4 бойових броньованих машин,
- 18 одиниць автомобільної техніки,
- 4 паливозаправники противника.
- Також підрозділи протиповітряної оборони в небі над Донбасом збивши 3 безпілотники типу "Орлан-10".
Всього за тиждень військові угруповання Об'єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Були знищені:
- 1 зенітний ракетний комплекс ворога,
- 55 танків,
- 20 артилерійських систем,
- 114 одиниць броньованої техніки,
- 6 бойових броньованих машин,
- 2 одиниці спеціальної інженерної,
- 62 одиниці автомобільної техніки,
- 5 паливозаправників російської армії.
- Підрозділами ППО було збито 5 літаків, 1 вертоліт, 28 безпілотних літальних апаратів і 3 крилатих ракети ворога.
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