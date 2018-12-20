Военные США могут провести операцию в Азовском море

Фото: корабли (flickr.com/nato_maritime_command)

Эту операцию хотят провести для демонстрации поддержки международно признанных границ

На рассмотрение Сената США представлена резолюция, в которой предлагается США совместно с союзниками провести многонациональную операцию по свободе судоходства в Черном и Азовском морях. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на текст резолюції.

Сообщается, что эту операцию хотят провести для демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних соглашений и безопасного прохождения через Керченский пролив и Азовское море, и противодействия необоснованным требованиям РФ.

В резолюции призывают президента Дональда Трампа принять действий для сдерживания российской агрессии в Черном море путем проведения операции из свободы судоходства, усиления присутствия НАТО в регионе, запрета доступа российских кораблей в порты Европы и США и прекращение проекта "Северный поток 2".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов рассказал о том, что Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив.

Также послы НАТО призвали РФ отпустить украинских моряков и воздержаться от эскалации.

Напомним, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что прокладка газопровода "Северный поток-2" возможна, если при этом будут сохраняться "ключевые интересы Украины".