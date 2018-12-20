Військові США можуть провести операцію в Азовському морі

Фото: кораблі (flickr.com/nato_maritime_command)

Цю операцію хочуть провести для демонстрації підтримки міжнародно визнаних кордонів

На розгляд Сенату США подано резолюцію, в якій пропонується США спільно із союзниками провести багатонаціональну операцію зі свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на текст резолюції.

Повідомляється, що цю операцію хочуть провести для демонстрації підтримки міжнародно визнаних кордонів, двосторонніх угод та безпечного проходження через Керченську протоку та Азовське море, та протидії необґрунтованим вимогам РФ.

В резолюції закликають президента Дональда Трампа вжити дій задля стримування російської агресії в Чорному морі шляхом проведення операції із свободи судноплавства, посилення присутності НАТО в регіоні, заборони доступу російських кораблів до портів Європи та США та припинення проекту "Північний потік 2".

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов розповів про те, що Україна готує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку.

Також посли НАТО закликали РФ відпустити українських моряків і утриматися від ескалації.

Нагадаємо, міністр економіки ФРН Петер Альтмайер заявив, що прокладка газопроводу "Північний потік-2" можлива, якщо при цьому будуть зберігатися "ключові інтереси України".