ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Військові США можуть провести операцію в Азовському морі

Новини » Політика    20.12.2018 - 21:11
Військові США можуть провести операцію в Азовському морі
Фото: кораблі (flickr.com/nato_maritime_command)

Цю операцію хочуть провести для демонстрації підтримки міжнародно визнаних кордонів

На розгляд Сенату США подано резолюцію, в якій пропонується США спільно із союзниками провести багатонаціональну операцію зі свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на текст резолюції.

Повідомляється, що цю операцію хочуть провести для демонстрації підтримки міжнародно визнаних кордонів, двосторонніх угод та безпечного проходження через Керченську протоку та Азовське море, та протидії необґрунтованим вимогам РФ.

В резолюції закликають президента Дональда Трампа вжити дій задля стримування російської агресії в Чорному морі шляхом проведення операції із свободи судноплавства, посилення присутності НАТО в регіоні, заборони доступу російських кораблів до портів Європи та США та припинення проекту "Північний потік 2".

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов розповів про те, що Україна готує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку.

Також посли НАТО закликали РФ відпустити українських моряків і утриматися від ескалації.

Нагадаємо, міністр економіки ФРН Петер Альтмайер заявив, що прокладка газопроводу "Північний потік-2" можлива, якщо при цьому будуть зберігатися "ключові інтереси України".

США і Норвегія обговорили агресію РФ та ситуацію в Україні Волкер обговорив питання захоплення РФ українських моряків на рівні НАТО та ЄС
Новини України Сполучені Штати АмерикикорабльАзовское море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся