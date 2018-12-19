Посли НАТО закликали РФ відпустити українських моряків і утриматися від ескалації

Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

У НАТО вважають агресію Росії щодо українських кораблів "невиправданою"

У ході обговорення в Брюсселі на засіданні комісії Україна-НАТО 18 грудня виконання Києвом річної програми співпраці з альянсом посли НАТО запевнили Україну в підтримці її суверенітету і територіальної цілісності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

На зустрічі в Брюсселі в тому числі обговорювався напад Росії на українські кораблі в Керченській протоці.

"Посли держав-членів НАТО наголосили, що застосування Росією військової сили проти українських моряків і кораблів поруч з Азовським морем наприкінці листопада було невиправданим", - повідомив виданню чиновник НАТО.

Він додав, що посли закликали Росію звільнити українських моряків і "утриматися від будь-якої подальшої ескалації".

Голова місії України при НАТО Вадим Пристайко розповів, що Лондон вирішив прискорити захід у Чорне море британського розвідувального корабля Echo.

"Це один із заходів, які нам обіцяли зробити, і це виконали. Ми планували, що корабель зайде в січні, британська сторона зробила так, що за рішенням уряду це прискорилося, і він зайшов сьогодні", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, під час засідання комісії Україна-НАТО в Брюсселі посли альянсу похвалили Україну за прогрес у реформах. Україні дали зрозуміти, що в разі продовження реформ країна може розраховувати на продовження сильної політичної і практичної підтримки НАТО.