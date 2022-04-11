Военные РФ в соцсетях используют украинских детей для разведки позиций ВСУ, - СБУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

В частности, родителей призывают быть бдительными относительно переписок и контактов своих детей в соцсетях.

Так, в Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram. Оккупанты обещали заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.

Также в Луганской области двое российских солдат действовали не через соцсети, а напрямую предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположении и маршрутах передвижения украинских войск. Парень испугался, но оккупанты сказали, что он малолетний и ничего за это не будет.

Однако благодаря украинским силовикам ребята не успели передать информацию врагу.

Сообщается, что сейчас рассматривается вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности. СБУ напоминает, что в Украине она наступает при достижении лицом 16 лет, а в отдельных случаях - с 14 лет.